Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Володин предложил убрать врачей и учителей из перечня специальностей для ВНЖ

Володин предложил убрать врачей и учителей из перечня специальностей для ВНЖ

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением исключить медицинских работников и преподавателей из перечня профессий, дающих иностранным гражданам право на оформление вида на жительство в России.

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Комментарии
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Ч
Чак
Чурка врач и учитель - смешно.
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