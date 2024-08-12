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Русская весна

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Отражена атака врага на границе Белгородской области

Отражена атака врага на границе Белгородской области

Бойцы Армии России отразили атаку врага на границе Белгородской области. Рано утром противник провел разведку боем, атаковав пункт пропуска Колотиловка несколькими танками, бронемашинами и до роты пехоты.

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