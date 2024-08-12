Отражена атака врага на границе Белгородской области

Бойцы Армии России отразили атаку врага на границе Белгородской области. Рано утром противник провел разведку боем, атаковав пункт пропуска Колотиловка несколькими танками, бронемашинами и до роты пехоты.
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