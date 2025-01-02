Экс-зампосланника США Нефью: Вашингтон может скоро атаковать Иран

Соединенные Штаты могут быть вынуждены "скоро" атаковать Иран, если Вашингтон не сможет быстро добиться результата в переговорах о приостановке ядерной программы Тегерана, заявил экс-заместитель спецпосланника США по Ирану Ричард Нефью в своей статье для журнала Foreign Affairs.