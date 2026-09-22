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От молебна до богатырских поединков: как отметили Новолетие в селе Васильевское

От молебна до богатырских поединков: как отметили Новолетие в селе Васильевское

В селе Васильевское под Тверью отметили «Новолетие»: прошёл историко‑этнографический фестиваль. В минувшее воскресенье в селе Васильевское Калининского района состоялся традиционный молодёжный историко‑этнографический фестиваль «Новолетие в Васильевском».

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