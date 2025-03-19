Депутат Госдумы обвинил Зеленского в попытке подставить Трампа

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал провокацию ВСУ в Белгородской области попыткой Владимира Зеленского подставить президента США Дональда Трампа и обесценить его мирные инициативы.
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