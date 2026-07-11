15 километров над Землей и ни капли керосина: Gulfstream Aerospace испытала 100-процентное топливо SAF на своем бизнес-джете Gulfstream G700

В тестах участвовали представители NASA, FAA, Rolls-Royce и других компанийGulfstream Aerospace завершила масштабную серию летных испытаний, в которых тестировала экологичное авиационное топливо (SAF) на выбросы и образование инверсионных следов.
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