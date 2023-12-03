Обнародованы подробности о журналистке, которую Лавров осадил на саммите

Корреспондентка из Германии Александра фон Намен, которую глава МИД России Сергей Лавров осадил за искаженную цитату в ходе пресс-конференции, в течение пяти лет освещала Россию и политику президента страны Владимира Путина в качестве шефа в бюро в Москве, сообщает сайт MK.