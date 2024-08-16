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Царьград

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"Возможны смертельные случаи, в том числе среди детей": В СПЧ бьют тревогу. Мигранты везут в Россию опасные заболевания

"Возможны смертельные случаи, в том числе среди детей": В СПЧ бьют тревогу. Мигранты везут в Россию опасные заболевания

Мигранты являются источниками опасных инфекционных заболеваний, бьёт тревогу член СПЧ Кирилл Кабанов.

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