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Хвалинска снялась с турнира в Гамбурге

Майя Хвалинска снялась с WTA 250 в Гамбурге из-за травмы. Турнир пройдет на следующей неделе. «К сожалению, несмотря на положительную динамику восстановления моей лодыжки, я пока еще не готова вернуться к соревнованиям.

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