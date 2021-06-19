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Какие «подарки» русского народа забрали себе союзные республики СССР

Какие «подарки» русского народа забрали себе союзные республики СССР

«Интернационализм со стороны угнетающей или так называемой “великой” нации (хотя великой только своими насилиями, великой только так, как велик держиморда) должен состоять не только в соблюдении формального равенства наций, но и в таком неравенстве, которое возмещало бы со стороны нации угнетающей, нации большой, то неравенство, которое складывается в жизни фактически… Нужно возместить так или иначе своим обращением или своими уступками по отношению к инородцу то недоверие, ту подозрительность, те обиды, которые в историческом прошлом нанесены ему правительством “великодержавной” нации».

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Екатерина
Просто ужасающие данные!!! Где были мозги у наших руководителей и были ли они (мозги) вообще?
Гоша Веверсис
подарили и забудьте,разве прилично напоминать о сделанном подарке?
Villi sherbak
Но мы помним что именно на подаренных Вам русских землях, живут испокон люди русские люди которые стали вдруг не гражданами в Ваших республиках. А было бы справедливо если бы Вы отдали эти подаренные земли с коренным русским населением назад России, а сами начали строить свои национальные государства на своих исторических землях. Вот поэтому и не забываем по этой причине.
Александр Клюянов
Статья хорошая, но сюжет не нравится... Это о прошлом, а что в настоящем? . Поражает факт довольно лёгкой победы кучек идиот-националистов ВО ВСЕХ бывших союзных республиках при апатично-боязливой позиции МИЛЛИОНОВ пророссийски настроенных граждан этих республик. В подобном развитии событий в соседних странах сыграла огромную роль абсолютно недальновидная (умышленная?) политика "корректного невмешательства" (ради интересов олигархов) путинской РФ, лавровского МИД. Место России без стеснения заняли США, направляя эмиссаров с обратной стороны Земли. НИКТО в российской власти не понёс какого-либо наказания за допущенные позорные провалы-проигрыши, которые нанесли и ещё долго будут наносить огромный многосторонний урон России и русскому народу, русским.
Семенков Александр
Да пора бы счёт предъявить за территории. И все вернуть. Это и есть СПРАВЕДЛИВОСТЬ. А то раскудахтались самостийные. Привыкли, холявщики. Надо отвыкать, закрылась коробочка!!!

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