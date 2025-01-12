Ученые нашли связь между генетикой и развитием атипичной депрессии

В Сеченовском университете установили связь атипичной депрессии с генетическими факторами. Как рассказали «Известиям» специалисты, это нестандартный вид заболевания, который отличается от классического «меланхолического» типа.
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