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Ученые нашли связь между генетикой и развитием атипичной депрессии

Ученые нашли связь между генетикой и развитием атипичной депрессии

В Сеченовском университете установили связь атипичной депрессии с генетическими факторами. Как рассказали «Известиям» специалисты, это нестандартный вид заболевания, который отличается от классического «меланхолического» типа.

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