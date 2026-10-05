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Аргументы недели

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В Минфине назвали сроки и темпы роста реальных доходов россиян

В Минфине назвали сроки и темпы роста реальных доходов россиян

Минфин России спрогнозировал рост реальных доходов населения нашей страны: в 2027 году доходы граждан вырастут на 1,4%, а вот в 2028 и 2029 годах показатель будет увеличиваться на 2,5% каждый год.

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