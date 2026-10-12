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Газета.ру

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Глава European Aquatics Силва назвал Роналду лучшим футболистом мира

Глава European Aquatics Силва назвал Роналду лучшим футболистом мира

Президент Европейской федерации водных видов спорта Антонио Силва назвал Криштиану Роналду лучшим футболистом мира.

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