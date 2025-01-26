Какие попугаи самые умные: топ-10 смышленых видов

Попугаи — одни из самых ярких, красочных и интеллектуально развитых птиц на нашей планете. Эти пернатые всегда привлекали внимание человека своей способностью к звукоподражанию и умением запоминать слова и фразы.
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