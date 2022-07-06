Аргументы недели

98 166 подписчиков

Захарова: заявление Дуды о Балтийском море после вступления Швеции и Финляндии в НАТО – настоящая провокация

Захарова: заявление Дуды о Балтийском море после вступления Швеции и Финляндии в НАТО – настоящая провокация

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает настоящей провокацией заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО Балтийское море станет "внутренним бассейном альянса".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх