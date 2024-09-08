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Турчак победил на выборах губернатора Республики Алтай

Турчак победил на выборах губернатора Республики Алтай

Врио губернатора Республики Алтай Андрей Турчак одержал победу на выборах главы региона. Об этом 9 сентября сообщается на официальном портале Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Российской Федерации.

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