Турчак победил на выборах губернатора Республики Алтай

Врио губернатора Республики Алтай Андрей Турчак одержал победу на выборах главы региона. Об этом 9 сентября сообщается на официальном портале Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Российской Федерации.
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