ВС Валерий Сорокин Алиев: поставки французского вооружения Армении служат не миру, а противостоянию. Скажи-ка тогда Алиев ( павлин распущенным хвостом), а чему служат поставке вооружения из турции в азербайджан. Миру или противостоянию.

лл лина любимцева Западу нужен конфликт на Кавказе. о Азербайджану подыгрывают, отжали у придурка ПАШИНЯНА Нагорный Карабах. Теперь саму Армению накачивают против Азербайджана.