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Алиев: поставки французского вооружения Армении служат не миру, а противостоянию

Алиев: поставки французского вооружения Армении служат не миру, а противостоянию

Поставки французского оружия Еревану служат не миру, а противостоянию. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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Комментарии
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Валерий Сорокин
Алиев: поставки французского вооружения Армении служат не миру, а противостоянию. Скажи-ка тогда Алиев ( павлин распущенным хвостом), а чему служат поставке вооружения из турции в азербайджан. Миру или противостоянию.
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1 д.
лл
лина любимцева
Западу нужен конфликт  на Кавказе. о Азербайджану подыгрывают, отжали у придурка ПАШИНЯНА Нагорный Карабах. Теперь саму Армению накачивают против Азербайджана.
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23 час.
Gennady Sokolovsky
Банабак уже заныл - как его хозяева- пиндосы -  Не надо им ничего поставлять, мы их будем убивать, а они сопротивляться????
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7 час.

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