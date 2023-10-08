Поставки французского оружия Еревану служат не миру, а противостоянию. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Алиев: поставки французского вооружения Армении служат не миру, а противостоянию
Комментарии
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ВС
Валерий Сорокин
Алиев: поставки французского вооружения Армении служат не миру, а противостоянию. Скажи-ка тогда Алиев ( павлин распущенным хвостом), а чему служат поставке вооружения из турции в азербайджан. Миру или противостоянию.
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1 д.
лл
лина любимцева
Западу нужен конфликт на Кавказе. о Азербайджану подыгрывают, отжали у придурка ПАШИНЯНА Нагорный Карабах. Теперь саму Армению накачивают против Азербайджана.
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23 час.
Gennady Sokolovsky
Банабак уже заныл - как его хозяева- пиндосы - Не надо им ничего поставлять, мы их будем убивать, а они сопротивляться????
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7 час.
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