Блинкен поддержал скорейшее вступление Швеции в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Швеции Тобиасом Биллстремом, в ходе которого подтвердил поддержку со стороны Вашингтона безотлагательной ратификации документов о приеме Швеции в НАТО.