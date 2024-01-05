Блинкен поддержал скорейшее вступление Швеции в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Швеции Тобиасом Биллстремом, в ходе которого подтвердил поддержку со стороны Вашингтона безотлагательной ратификации документов о приеме Швеции в НАТО.
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