Стало известно, как Дуров ведет себя во Франции находясь под судебным надзором

Фото: cont.ws Париж, Франция — Прокурор города Парижа Лор Бекко заявила в эфире радиостанции RTL, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров полностью соблюдает условия судебного надзора, которому он был подвергнут после задержания во Франции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии