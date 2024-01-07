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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кирилл Бажин: «Меня шатнуло в сторону Корнева, но не знал, что это привело к падению. Подойду к нему, поговорим»

Корнев упал во время масс-старта на Кубке Содружества в Раубичах и сломал затыльник винтовки. Он финишировал 22-м с пятью промахами.

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