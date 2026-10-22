Победа России неизбежна. Об этом заявили в Минобороны России. «Победить Россию на поле боя - невозможно, нанести ей стратегическое поражение - нереально», - процитировало ведомство слова президента РФ Владимира Путина.
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