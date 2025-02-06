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Депутат Авксентьева предложила сократить рабочую неделю для роста рождаемости

Депутат Авксентьева предложила сократить рабочую неделю для роста рождаемости

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева предложила сократить число рабочих дней до четырех, чтобы стимулировать рост рождаемости, как это сделали в Японии.

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