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В России зафиксировали рост заболеваемости микоплазменной пневмонией

В России зафиксировали рост заболеваемости микоплазменной пневмонией

В России зафиксировали рост заболеваемости микоплазменной пневмонией. Об этом сообщил директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов, пишут в воскресенье, 1 декабря, «Известия».

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