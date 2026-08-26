Путину доложили о контактах главы ЦРУ со спецслужбами России

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о контактах побывавшего в Москве директора Центрального разведуправления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа с представителями российских спецслужб, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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