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Аргументы и Факты

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Путину доложили о контактах главы ЦРУ со спецслужбами России

Путину доложили о контактах главы ЦРУ со спецслужбами России

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о контактах побывавшего в Москве директора Центрального разведуправления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа с представителями российских спецслужб, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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