Россиянка ушла на СВО из чувства мести и рассказала об осуществлении своего желания

Жительница Башкирии заявила, что ушла на специальную военную операцию (СВО). В зоне боевых действий ее желание осуществилось, рассказала россиянка, чьи слова приводит пресс-служба администрации Миякинского района республики во «ВКонтакте».
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