Ученые пришли к тревожному выводу после анализа скрытых хранилищ семян

Знаменитое норвежское «Хранилище судного дня» на Шпицбергене, где хранятся более миллиона образцов семян со всего мира, меркнет перед истинным масштабом природы.
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