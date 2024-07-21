CNN: Зеленский пытается наладить контакт с Трампом

Смена тона президента Украины Владимира Зеленского в вопросах переговоров с Россией, вероятно, стала реакцией на события, происходящие в Соединенных Штатах, где кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп выбрал себе в напарники противника поддержки Киева Джеймса Дэвида Вэнса.
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