Политика как он...
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Политика как она есть

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CNN: Зеленский пытается наладить контакт с Трампом

CNN: Зеленский пытается наладить контакт с Трампом

Смена тона президента Украины Владимира Зеленского в вопросах переговоров с Россией, вероятно, стала реакцией на события, происходящие в Соединенных Штатах, где кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп выбрал себе в напарники противника поддержки Киева Джеймса Дэвида Вэнса.

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