Классика ещё в почёте. Четыре авто, где не отказались от привычного элемента

Не во всех, но в некоторых машинах ещё пока можно послушать музыку с исчезающих компакт-дисков.К 2025 году компакт-диски стали анахронизмом, но несколько автомобильных брендов всё ещё оснащают свои модели встроенными CD-проигрывателями.