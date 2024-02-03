Полицейские в чувашии раскрыли кражу денег с банковской карты женщины, не отвязавшей счет от номера телефона при переезде в другую страну

В январе этого года в отдел полиции № 4 УМВД России по городу Чебоксары обратилась 30-летняя женщина, которая два года назад переехала жить в другую страну, сменила номер телефона, но банковскую карту от старой сим-карты не отвязала.
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