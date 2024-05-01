На митинге в Тбилиси силовики избили главу оппозиционной партии Хабеишвили

Грузинские силовики в ходе разгона митинга в Тбилиси против законопроекта об иноагентах избили председателя крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение", депутата парламента Левана Хабеишвили.
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