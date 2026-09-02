В МИД России заявили, что антироссийские действия Германии получат жесткий ответ

Россия даст жесткий ответ на антироссийские действия Германии. Об этом заявили в МИД РФ.Там отметили, что российская сторона расценивает решение правительства ФРГ о закрытии под предлогом якобы причастности России к инциденту в Лейпциге Генерального консульства РФ в Бонне и Русского дома в Берлине как очередной шаг на пути окончательного разрушения создававшегося многими поколениями российских и германских политиков и дипломатов потенциала отношений между двумя странами.