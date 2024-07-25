Экс-аналитик ЦРУ Джонсон назвал долговую ситуацию в США очень опасной

Инфляцией в США манипулируют, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Один из способов игнорирования инфляции, как отметил он, заключается в том, что американские власти не учитывают цены на продукты питания и топливо.
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