Какие подарки порадуют Льва на Новый год, женщину, мужчину

Львы — прирожденные лидеры и мастера самопрезентации, которые всегда находятся в центре внимания. Их харизма и энергетика буквально завораживают, а страсть к искусству, моде и всему утонченному делает их вкус поистине изысканным.
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