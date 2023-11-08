Грибковый лишай у взрослых: разновидности заболевания, симптомы и способы лечения

Причина возникновения лишая – грибок, который передается от больного человека или животного. Определить болезнь можно практически сразу – на коже появляются скопления мелких узелков или пятен, а также папулы, находящиеся в состоянии воспаления и вызывающие зуд, раздражение, жжение, шелушение.