What To Watch Saturday: New Haunted Harmony Mystery, Crossroad Springs Returns, And More

On TV this Saturday: Tamera Mowry-Housley stars in a fourth Haunted Harmony mystery, Lifetime tells The Roxanne Gay Story, and Crossroad Springs returns.
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