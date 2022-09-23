ИЗВЕСТИЯ iz

6 597 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николаевна
    Уже знаем об этомВ Госдуму внесли ...
  • Владимир Еговцев
    Может запретим автомобили???В Москве с начала...
  • Владимир Еговцев
    МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Почти 150 человек погибли в дорожных авариях в Москве за шесть месяцев 2022 года, что на 4% ...В Москве с начала...

Глава МИД Бразилии призвал к дипломатическому разрешению ситуации на Украине

Глава МИД Бразилии призвал к дипломатическому разрешению ситуации на Украине

Текущая обстановка делает сложно предсказуемыми последствия конфликта, повышая опасность его эскалации, отметил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине в четверг, 22 сентября, министр иностранных дел Бразилии Карлус Альберту Франку Франса.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх