Глава МИД Бразилии призвал к дипломатическому разрешению ситуации на Украине

Текущая обстановка делает сложно предсказуемыми последствия конфликта, повышая опасность его эскалации, отметил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине в четверг, 22 сентября, министр иностранных дел Бразилии Карлус Альберту Франку Франса.