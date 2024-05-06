Кинолог: зоогостиницы и догситтеры — не лучший вариант для передержки собак

Перед тем как уехать в отпуск, хозяева собак задумываются, где и с кем оставить животное. На ум сразу приходит несколько вариантов, однако нужно внимательно подходить к этому вопросу, чтобы не навредить собаке.
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