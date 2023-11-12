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Ксения Собчак рассказала, почему ее до сих пор не признали иноагентом и при чем здесь её отец

Ксения Собчак рассказала, почему ее до сих пор не признали иноагентом и при чем здесь её отец

Известная телеведущая и жена режиссера Константина Богомолова уверенно заявляет, что в России она не относится к числу радикалов и всегда стремится оставаться в пределах закона.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
КОМПРОМАТ на НЕКОТОРЫХ - вот их все, а не &quot;уважение&quot; к ее отцу... ЗА ЧТО его там было уважать? Черт подери?!! Чертова семейка... Тупой, подлый и еще тупее и подлей...
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15 час.
ЕК
Елена Коваль
Приспособленцы - вся семья,мастера в этом..
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6 час.

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