"Зелен-югенд на очереди?" Вот и началось. По всей стране формируются женские отряды "Мне лично даже противно, что обязанность женщин защищать родину не закреплена законодательно на уровне с мужчинами.
Хроники 404: "Только не бийте, я беременная!"
Комментарии
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АШ
Анатолий Шадрин
Какая разница? Они наших ребят так же убивают. Кончать этих хохляцких бл…дей, и весь разговор!
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3 час.
Ринат Ахметуллин
В плен не брать...
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2 час.
Владимир Елкин
Снайперша?! И её ещё оставить жить??? Пристрелить как бешеную собаку!
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1 час.
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