8 Марта без обязаловки

Как в Северной столице правильно встретить женский праздник. Анализ изменений формата подарков на 8 Марта в Санкт-Петербурге в последние годы показывает интересную динамику, отражающую как общие тенденции, так и локальные особенности культурной столицы.
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