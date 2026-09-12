В России отмечают день танкиста

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Профессиональный праздник отмечают российские танкисты. С Днем танкиста военнослужащих и конструкторов поздравил министр обороны России Андрей Белоусов, сообщили в военном ведомстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым