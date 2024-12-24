Завершен последний этап надвижения пролетного строения путепровода трамвайной линии «Славянка»

Теперь специалисты готовы приступить к дальнейшим строительным работам на объекте над КАД Строители закончили работы по третьему этапу надвижения металлоконструкции путепровода над кольцевой автомобильной дорогой (КАД).
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