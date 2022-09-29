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Минобороны России к 130-летию со дня рождения начальника Главного управления Тыла РККА генерала армии Андрея Хрулёва публикует уникальные фотографии о жизни и службе легендарного военачальника

Минобороны России к 130-летию со дня рождения начальника Главного управления Тыла РККА генерала армии Андрея Хрулёва публикует уникальные фотографии о жизни и службе легендарного военачальника

В новом разделе представлены редкие снимки из семейных альбомов основоположника теории и практики тылового обеспечения Российской армии.

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