Минобороны России к 130-летию со дня рождения начальника Главного управления Тыла РККА генерала армии Андрея Хрулёва публикует уникальные фотографии о жизни и службе легендарного военачальника

В новом разделе представлены редкие снимки из семейных альбомов основоположника теории и практики тылового обеспечения Российской армии.
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