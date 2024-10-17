В трёх школах феодосийского округа открылись образовательные центры «Точка роста»Благодаря современным условиям и новому оборудованию постижение естественных и технологических наук становится увлекательным, а полученные знания школьники могут тут же применять на практике.
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