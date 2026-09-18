Электронным голосованием в Москве воспользовались более 1 млн человек

Свыше 1 млн москвичей при голосовании на выборах депутатов Госдумы в первые часы предпочли электронный формат и воспользовались терминалами на избирательных участках или онлайн-платформой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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