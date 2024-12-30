В корпоративной столовой под Воронежем отравились 14 человек

В корпоративной столовой в Рамонском районе отравились 14 человек. Один из них попал в реанимацию. Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Воронежской области Галина Ласточкина объявила о проведении расследования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии