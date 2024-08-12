Глава МИД КНР обсудил с коллегой из Ирана двусторонние отношения и ситуацию на Среднем Востоке

Пекин, 11 августа /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И в воскресенье по просьбе иранской стороны провел телефонный разговор с исполняющим обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани, обсудив с ним двусторонние отношения и ситуацию на Среднем Востоке.