Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 532 подписчика

Европарламент осудил Зеленского за героизацию УПА* и предупредил о несовместимости с ЕС

Европарламент осудил Зеленского за героизацию УПА* и предупредил о несовместимости с ЕС

Европарламент дал понять Владимиру Зеленскому, что героизация УПА* несовместима с европейскими ценностями и курсом Украины на вступление в ЕС, а депутаты предупредили его, что подобные шаги усложняют поддержку Киева, особенно в Польше.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии