Европарламент осудил Зеленского за героизацию УПА* и предупредил о несовместимости с ЕС

Европарламент дал понять Владимиру Зеленскому, что героизация УПА* несовместима с европейскими ценностями и курсом Украины на вступление в ЕС, а депутаты предупредили его, что подобные шаги усложняют поддержку Киева, особенно в Польше.
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