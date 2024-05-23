Романо: Флик станет главным тренером «Барселоны»

Бывший главный тренер «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитер Флик готовится возглавить «Барселону». По сообщению инсайдера Фабрицио Романо в соцсети X, после переговоров с немцем руководство каталонцев определилось с выбором наставника команды.
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