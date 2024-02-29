Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 253 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Петров
    Ни за что суки высадили.В Москве из самол...
  • Наталья
    Ну, и ничего страшного...подумаешь, покурил в туалете?? На фронте много курят... не вытерпел....сразу высаживать..пор...В Москве из самол...
  • Tania Еременко
    А если принять участие, то знания можно хорошо закрепить.)))))Замглавы МО Белор...

С 1990 г количество людей с ожирением удвоилось, их стало 1 млрд человек

С 1990 г количество людей с ожирением удвоилось, их стало 1 млрд человек

Согласно заявлению, опубликованному на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 1990 года число людей, страдающих ожирением, увеличилось более чем вдвое среди взрослых и в четыре раза среди детей и подростков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх